Fortalecen la Educación Dual con capacitación

Con el objetivo de fortalecer la implementación del modelo de Educación Dual en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a personal académico y directivo de la región, teniendo como sede el CECyT 01 San Fernando.

Durante la capacitación, se presentaron estrategias orientadas a optimizar la operación del modelo de Educación Dual, el cual permite que las y los estudiantes complementen su formación teórica con experiencias prácticas en empresas y espacios productivos, contribuyendo así a su desarrollo académico, técnico y profesional.

El encargado del CECyT 01 San Fernando, José Luis Gutiérrez Méndez, destacó la importancia de fortalecer la relación entre los sectores educativo y productivo, subrayando que la capacitación continua del personal docente es clave para garantizar programas duales de calidad y pertinencia.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech, por el respaldo brindado a los planteles para consolidar la Educación Dual en el estado.

Cooperación

En tanto, Eduardo Calderón Cuevas, director en México de GOPA por encargo de la Cooperación Alemana (GIZ), resaltó que la Educación Dual fortalece los lazos de cooperación internacional, ya que permite compartir modelos de éxito aplicados en otros países, adaptarlos a la realidad local y con ello ampliar las oportunidades de desarrollo para jóvenes y empresas.

Con acciones como esta, el Cecytech reafirma su compromiso con la mejora continua de sus procesos educativos y con la formación de jóvenes preparados para transformar de forma positiva el desarrollo social y económico de Chiapas.