Fortalecen la estructura guinda en el estado

Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezó una conferencia de prensa en Chiapas donde enfatizó la consolidación del partido a través de la creación de comités seccionales y celebró el crecimiento de la afiliación en el estado, que ya superó la meta establecida.

Asimismo, informó sobre la puesta en marcha de los Comités en Defensa de la Transformación en las más de siete mil secciones electorales del país, mismas que tienen como objetivo abrir la participación ciudadana y fortalecer la toma de decisiones desde la base.

“En Chiapas hemos tenido las asambleas más concurridas, con hasta 300, 350 y 400 personas por sección electoral. La meta aquí es establecer dos mil 268 comités, uno en cada rincón de la entidad”, declaró. Destacó que, tras ocho fines de semana de trabajo, el avance nacional es significativo, con más de 37 mil comités formados, superando ya la mitad del camino.

Sostuvo que los comités elegirán a sus presidentes y secretarios para guiar los trabajos de organización, información y defensa de los logros del gobierno de la Cuarta Transformación.

Meta de afiliación

En un balance para el partido, Luisa María Alcalde reveló que la campaña nacional Súmate a Morena, busca alcanzar 10 millones de afiliados, por lo que ya están cerca de cumplir su objetivo, con aproximadamente 9.5 millones de personas registradas.

“Muy probablemente, a inicios del próximo año, medio millón de chiapanecos formarán parte de nuestro movimiento”, proyectó.

Reconocen seguridad

Respecto a la inseguridad, reconoció los avances en la materia en coordinación con el gobierno federal y el estatal.

Chiapas y Morena, unidos

En tanto la senadora Sasil de León Villard celebró la visita de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde a Chiapas, un acto que fortalece la vida política del partido y abona a la visión de desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar

Señaló que la visita fortalece las bases del partido, pues continúa supervisando la instalación de Comités de Morena en cada rincón de México, para conocer y atender las verdaderas necesidades de la gente.

Comités

Recordó que se busca instalar un Comité en cada una de las 71 mil secciones electorales de México, para garantizar la presencia nacional pero sobre todo conocer de primera mano las urgencias de la gente.

Sostuvo que este trabajo atiende la instrucción de la presienta de la República, Claudia Sheinbaum, y evidencia la ruta crítica de Morena, pues solamente conociendo las necesidades se puede representar sus intereses.

“La razón de tener este número inmenso de comités es conocer de primera mano las necesidades de las personas y al mismo tiempo ofrecer información fidedigna a las bases de Morena, en el contexto del desarrollo de México y Chiapas”

Reconocemos el profundo trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de la dirigente Luisa María Alcalde, como del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, aliados del pueblo de Chiapas y verdaderos bastiones del movimiento de la Cuarta Transformación.