Fortalecen la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio a la construcción de nuevos espacios en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con una inversión superior a 23.3 millones de pesos, en beneficio de más de mil 300 estudiantes. En este marco, reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de enseñanza a la juventud chiapaneca.

Construirán edificio

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que se realizará la construcción de un edificio de tres niveles: área de clínica, coordinación de psicología y ocho aulas didácticas; obra exterior correspondiente a la construcción de cisterna, redes hidrosanitaria y eléctrica, así como un muro de contención, además de la entrega de mobiliario y equipo.