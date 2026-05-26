Fortalecen la formación de alumnos y egresados

A fin de alcanzar una mayor integración entre la teoría y la práctica, la Universidad Autónoma de Chiapas firmó un Convenio de Colaboración en Materia de Campos Clínicos para Servicio Social con la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana.

El acuerdo establece un mutuo apoyo y colaboración para el desarrollo de las actividades inherentes a los programas y planes educativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), propias de servicio social de la licenciatura en Médico Cirujano, tendientes a complementar la formación profesional del estudiantado que egresa.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que con este acuerdo se fortalece la oferta educativa en el tema de la salud, ya que como institución pública a la Unach la distingue su compromiso social.

Acompañado de la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, refirió que ante la alta demanda con que cuenta la licenciatura en Médico Cirujano, cada año la universidad trabaja con el apoyo del Gobierno del Estado y distintas instituciones, en generar mayores oportunidades para las juventudes chiapanecas, específicamente en materia de infraestructura y espacios en campos clínicos necesarios para ello.

Asimismo, junto a la directora de la Facultad de Medicina Humana Campus II Tuxtla Gutiérrez “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Rosalba Jiménez Ocaña, refrendó el compromiso de la institución para apoyar a la Cruz Roja Mexicana por su noble labor al servicio de la sociedad.

Formación profesional

Por su parte, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ángel Francisco Tovar Serrano, expresó que la incorporación del estudiantado de Medicina, fortalecerá su formación profesional dentro de espacios donde obtendrán experiencia práctica.

Tovar Serrano consideró también que esto creará una sinergia que beneficiará de manera importante a todas y todos los que hacen uso de estos servicios, pues contarán con la atención de egresadas y egresados de la mejor calidad académica.