Fortalecen la formación jurídica con convenio

Con el objetivo de fortalecer la formación, actualización y profesionalización de las y los abogados de Chiapas, el Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado suscribió un convenio de colaboración con el Colegio Mexicano de Doctores en Derecho A.C.

Durante el acto protocolario, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, destacó que este acuerdo representa una oportunidad para consolidar vínculos académicos y profesionales que contribuyan al fortalecimiento del ejercicio del derecho en la entidad.

Señaló que a través de este convenio ambas instituciones impulsarán el intercambio académico, la realización de actividades de capacitación, conferencias, seminarios y otras acciones encaminadas a elevar la calidad jurídica de las y los profesionales del derecho en Chiapas, en beneficio de una justicia más sólida y mejores servicios para la ciudadanía.

Reconocen disposición

Por su parte, el presidente del Colegio Mexicano de Doctores en Derecho A.C., Julio César Fernández Hernández, reconoció la disposición del Instituto de la Consejería Jurídica para establecer mecanismos de colaboración que fortalezcan la preparación continua de quienes ejercen la profesión jurídica, al considerar que la actualización permanente es fundamental para responder a los retos del ámbito legal.

Con este convenio, el Instituto de la Consejería Jurídica reafirma su compromiso de impulsar alianzas estratégicas con instituciones académicas y organizaciones especializadas que promuevan la excelencia profesional, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de la cultura jurídica, en congruencia con la visión de transformación y desarrollo que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.