Fortalecen la generación de empleo en Chiapas

Luego de la oferta pública de 200 plazas en la Fiscalía General del Estado (FGE), el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la entidad, Marco Antonio Cancino González, destacó que la coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios ha permitido fortalecer las estrategias de generación de empleo en Chiapas.

El funcionario explicó que esta convocatoria representó un hecho histórico, ya que con dificultad este tipo de vacantes se ofertan de manera abierta, lo que abona a la transparencia y genera mayor confianza entre la ciudadanía.

Detalló que, tras el anuncio realizado por el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, más de 800 personas acudieron a solicitar información y postularse a las plazas disponibles.

Reclutamiento

Señaló que el Servicio Nacional de Empleo participa activamente en el proceso de reclutamiento, brindando atención directa a las y los aspirantes, con el objetivo de garantizar que tengan acceso a opciones laborales formales y acordes a su perfil.

Recordó que, además de estas plazas, durante el año pasado se generaron entre ocho mil y 10 mil empleos en distintos sectores, incluidos los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y diversas dependencias federales, lo que demuestra el papel clave de la federación para acercar oportunidades laborales a la población chiapaneca.

El subsecretario subrayó que no todas las personas que se postulan a este tipo de convocatorias cumplen con los requisitos específicos, como contar con título y cédula profesional en el caso de ministerios públicos, o cumplir con criterios físicos y administrativos.

En ese sentido, destacó que la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo cuenta con una bolsa de trabajo cercana a las mil vacantes, ofertadas por diferentes empresas y negocios que se acercan a la dependencia, lo que permite ofrecer una segunda opción a quienes no logren colocarse en las plazas gubernamentales.

Finalmente, reiteró el compromiso del SNE de seguir trabajando para que jóvenes, mujeres y hombres encuentren oportunidades laborales dignas, evitando que los buscadores de empleo se queden desamparados y fortaleciendo el desarrollo económico del estado.