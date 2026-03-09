Fortalecen la gestión comunitaria del agua

Durante tres días, organizaciones comunitarias, parteras, artesanas y patronatos de agua de los municipios de Sitalá y San Juan Cancuc participaron en un encuentro de intercambio de experiencias impulsado por las alianzas territoriales Crecer Juntos y Komon A’tel, en el marco de la visita al territorio de la Fundación W.K. Kellogg.

El encuentro se realizó del 2 al 4 de marzo, donde distintos grupos comunitarios compartieron aprendizajes, logros y desafíos relacionados con la organización social y el desarrollo local.

En estas actividades participaron patronatos de agua, parteras, iniciativas productivas, artesanas y promotores de salud comunitaria, quienes expusieron las acciones que realizan para fortalecer el bienestar de sus comunidades.

La asociación civil Cántaro Azul, integrante de la Alianza Crecer Juntos, acompañó este proceso mediante el trabajo con la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Sitalá (APAMS), organización que impulsa la gestión comunitaria del agua en la región.

Objetivo

De acuerdo con los organizadores, la alianza busca fortalecer las estructuras sociales de base para que las propias comunidades gestionen los desafíos que enfrentan a partir de sus necesidades y capacidades.

Entre los ejes de trabajo se encuentran el acceso al agua, la salud comunitaria, la generación de ingresos y la comunicación local.

Por su parte, la Alianza Komon A’tel, con presencia en San Juan Cancuc, promueve procesos de autogestión comunitaria enfocados en el fortalecimiento de la salud, el manejo del agua, el impulso a iniciativas productivas y la participación comunitaria.

La visita de representantes de la Fundación W.K. Kellogg permitió conocer de cerca los avances que las comunidades han logrado mediante estos procesos organizativos, además de abrir espacios de diálogo para analizar los retos actuales y construir nuevas rutas de trabajo con una visión de largo plazo.

Vinculación

Los participantes destacaron que este tipo de encuentros permiten fortalecer los vínculos entre comunidades y organizaciones, además de reconocer el papel que desempeñan las iniciativas locales en la construcción de modelos de desarrollo sostenibles.