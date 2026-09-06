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ChiapasMirador 4

Fortalecen la gestión del patrimonio documental

Septiembre 06 del 2026
Buscan mejorar la manera en que se gestionan los documentos que forman parte del patrimonio institucional. Cortesía
Buscan mejorar la manera en que se gestionan los documentos que forman parte del patrimonio institucional. Cortesía

Como parte de la segunda etapa de la VII Jornada Archivística de Tapachula, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación y Cultura, participó en la conferencia virtual impartida por el director del Archivo General del Estado, Carlos Román García, con el propósito de fortalecer los conocimientos y las prácticas relacionadas con la gestión y conservación documental.

En representación del presidente municipal Yamil Melgar Bravo, la titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, destacó que mediante estas actividades, coordinadas con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se contribuye a mejorar la manera en que se gestionan, organizan y conservan los documentos que forman parte del patrimonio institucional e histórico.

La servidora pública resaltó la trayectoria de Carlos Román García, escritor, editor y especialista en archivística, quien cuenta con amplia experiencia en la conservación, investigación y difusión del patrimonio documental de Chiapas.

Aportación

Asimismo, señaló que su experiencia al frente del Archivo General del Estado de Chiapas, el Archivo Histórico de Chiapas y en programas de rescate de archivos municipales, entre otras instituciones y proyectos, representa una valiosa aportación para quienes participan en esta jornada.

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