Fortalecen la gestión del patrimonio documental

Como parte de la segunda etapa de la VII Jornada Archivística de Tapachula, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación y Cultura, participó en la conferencia virtual impartida por el director del Archivo General del Estado, Carlos Román García, con el propósito de fortalecer los conocimientos y las prácticas relacionadas con la gestión y conservación documental.

En representación del presidente municipal Yamil Melgar Bravo, la titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, destacó que mediante estas actividades, coordinadas con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se contribuye a mejorar la manera en que se gestionan, organizan y conservan los documentos que forman parte del patrimonio institucional e histórico.

La servidora pública resaltó la trayectoria de Carlos Román García, escritor, editor y especialista en archivística, quien cuenta con amplia experiencia en la conservación, investigación y difusión del patrimonio documental de Chiapas.

Aportación

Asimismo, señaló que su experiencia al frente del Archivo General del Estado de Chiapas, el Archivo Histórico de Chiapas y en programas de rescate de archivos municipales, entre otras instituciones y proyectos, representa una valiosa aportación para quienes participan en esta jornada.