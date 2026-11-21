Con orgullo y profundo amor por México, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, tomó parte en la ceremonia de izamiento de bandera y el Desfile Cívico-Deportivo conmemorativo del CXVI aniversario de la Revolución Mexicana, donde hizo un llamado a honrar la historia de nuestro país y fortalecer los valores de libertad, justicia e igualdad que nos dan identidad.

Durante esta importante conmemoración, el alcalde reconoció la participación de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, instituciones educativas, integrantes del Pentatlón y del Lienzo Charro de Tapachula, destacando especialmente el entusiasmo y compromiso de las niñas, niños y jóvenes que, mediante su participación, contribuyen a preservar las tradiciones cívicas y mantener vivo el legado histórico de quienes lucharon por una nación más justa y democrática.

Contingentes

Los diversos contingentes recorrieron las principales calles de la ciudad, en un ambiente de civismo y patriotismo, para recordar el inicio del movimiento revolucionario de 1910, uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional que sentó las bases de profundas transformaciones sociales y políticas en México.

A través de tablas rítmicas, demostraciones deportivas y representaciones alusivas a esta fecha, las instituciones participantes reafirmaron su compromiso con la preservación de nuestra memoria histórica.

Nutrida participación

De acuerdo con el parte de novedades, en el desfile participaron 60 integrantes del Ejército Mexicano, 56 de la Guardia Nacional, 52 de la Secretaría de Marina, 45 del Instituto Nacional de Migración, 54 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, 24 del Heroico Cuerpo de Bomberos, ocho de Protección Civil, 2 mil 910 alumnos y docentes de 13 planteles educativos, 112 integrantes del Pentatlón y ocho representantes del Lienzo Charro de Tapachula. Asimismo, se contó con la participación de 31 vehículos y siete motocicletas, que formaron parte de los contingentes conmemorativos.

Al evento asistieron el representante de la 36.ª Zona Militar, Remigio Martínez Bello; el coordinador de Compañías de la Guardia Nacional, Alejandro Salomón; la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinosa; el subsecretario regional de Gobierno, José Alfredo Aguilar Montejo; el delegado regional de la Secretaría de Educación, Venerando Díaz Martínez; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco; entre otros servidores públicos.