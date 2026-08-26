Fortalecen la infraestructura educativa local

Mediante la entrega directa de recursos a los comités escolares, el programa La Escuela es Nuestra busca fortalecer la infraestructura educativa en Chiapas. La iniciativa federal beneficia a más de 611 mil estudiantes en la entidad con una inversión superior a los dos mil 146 millones de pesos (mdp), señaló Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado.

El funcionario destacó que la entidad se encuentra entre los estados más beneficiados por este programa, que busca mejorar las condiciones en las que estudian niños, adolescentes y jóvenes, así como el personal docente.

Explicó que son los propios comités escolares los encargados de definir las acciones que se realizarán en sus centros educativos, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

Labores

Entre los trabajos pueden contemplarse la rehabilitación de aulas, construcción de bebederos y sanitarios, instalación de domos y otras obras para mejorar los espacios escolares.

Resaltó que uno de los aspectos que ha permitido que Chiapas continúe recibiendo recursos del programa es la participación de los comités escolares y el cuidado en el ejercicio del presupuesto.

Subrayó que el esquema permite que las comunidades educativas tengan mayor participación en la definición de las obras que requieren sus escuelas, al tiempo que se busca garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.