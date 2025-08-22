Fortalecen la participación ciudadana en Tapachula

Como parte de la estrategia coordinada para reducir la incidencia de delitos, fomentar la colaboración entre vecinos y autoridades y fortalecer entornos seguros en beneficio de todos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizó la Instalación de Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo en colonias ubicadas al sur de nuestro municipio.

Organización comunitaria

El titular de la dependencia, Manuel Alejandro Lluch García, dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), se fortalece la organización comunitaria para prevenir conductas antisociales, fomentar la cultura de la denuncia y la confianza de los ciudadanos en las corporaciones de seguridad.

Por otra parte, el coordinador de Prevención del Delito, Ricardo Rodríguez Campos, resaltó que se instalaron los comités vecinales en las colonias Procasa, 11 de Septiembre, Esperanza 2000 y Hermosa Provincia, en donde se impulsa la participación de las familias en la construcción de una cultura de paz.

Coordinación

Gracias a la coordinación con el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz, se logró el acercamiento con las colonias antes mencionadas, que ahora cuentan con un esquema que facilita la comunicación y coordinación con las autoridades policiales.