Fortalecen la política de transparencia

En relación al reciente acuerdo entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) para supervisar de manera conjunta el gasto federalizado, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), dijo que se trata de una manifestación de la transparencia como política pública prioritaria en Chiapas.

La encargada de la política anticorrupción en Chiapas dijo que este acuerdo reforzará el trabajo que se realiza en la entidad, ahora con especial atención en los ayuntamientos, un tema que se suma los diversos programas que la SAyBG ejecuta de manera permanente.

Acuerdos

Dijo que continuarán realizando su programa de acciones que incluye: sanciones administrativas, cancelación de registros en el Padrón de Contratistas, inhabilitación de servidores públicos por no presentar declaraciones patrimoniales

Además de la implementación de la norma ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno), comenzando en el sector salud y ampliándose a infraestructura y licitaciones para prevenir actos de soborno.

Acciones emanadas de la Plataforma Jaguar Evalúa, una herramienta para facilitar denuncias ciudadanas sobre obras abandonadas o actos de corrupción, eliminando barreras burocráticas, entre otras.

Finalmente, agregó que estos acuerdos ratifican el compromiso del Gobierno del Estado de Chiapas, con una fiscalización más eficaz, transparente y coordinada, fortaleciendo la legalidad y la rendición de cuentas.

Convenio

Es de mencionar que de manera reciente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) suscribieron el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, con el propósito de fortalecer las acciones de control, vigilancia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos federales.

Este acuerdo plantea el intercambio de información y mecanismos de supervisión con el objetivo de garantizar que los recursos federales se ejerzan conforme a la ley.