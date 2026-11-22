El presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, expuso una disminución de incendios gracias a la participación ciudadana, pero reconoció el riesgo existente por incendios en 2027 por la advertencia de sequía y la presencia de combustible vegetal en la zona metropolitana.

El alcalde dijo que ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Protección Civil Estatal, lo que fortalece la capacidad de respuesta de las comunidades, preparando a los Comités Humanistas de Protección Civil como el primer eslabón en la construcción de un Chiapas preventivo.

El equipamiento va acompañado de la capacitación para el uso adecuado de las herramientas, así como de los protocolos de actuación ante cualquier eventualidad, lo que permite hacer conciencia sobre la importancia de la protección civil.

Explica Gutiérrez Aguilar que esto ha permitido reducir drásticamente el número de incendios, por encima del 80 por ciento con respecto al año pasado.

Recordó que hace tres años el Cerro de las Plumas se consumió entre llamas en un 60 por ciento y que, este año, con la apertura de 50 kilómetros de brechas cortafuego, no hubo incidentes y se pudo proteger la flora y fauna que habita en él.

No obstante, dijo, el 2027 y la advertencia de las autoridades sobre la presencia de sequías incluso extremas representa un riesgo, pues la zona tiene arbolado bajo, madera derribada y plantas pequeñas, como componentes vegetales susceptibles a incendios.

“El reto, seguir manteniendo a San Fernando libre de incendios, y que las herramientas que hoy van a llevarse, nos sirvan para hacer el trabajo de prevención, lo que comúnmente llamamos brechas cortafuego”, reiteró.

Estas acciones fortalecen al Sistema Estatal de Protección Civil y consolidan la participación de las comunidades en la prevención y reducción de riesgos el municipio de San Fernando, que pertenece a la zona metropolitana, junto con Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo y Suchiapa.