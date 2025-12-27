Fortalecen la prevención de la violencia sexual infantil

Raúl Eduardo Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública (Sep) en Chiapas, destacó el trabajo que realizó la dependencia federal con maestros y maestras sobre violencia sexual infantil, asimismo con las Fiscalías federal y de cada estado, Secretarías de Salud, para elaborar nuevas estrategias de prevención y atención.

Mencionó que se elaboró un protocolo de atención que deberá ser el que guíe la actuación de las y los maestros, directivos y padres y madres de familia en situaciones de violencia sexual contra niñas y niños, de manera que se proteja el interés superior de las víctimas.

Protocolo

Destacó que el protocolo para prevenir y erradicar la violencia sexual infantil también tiene que ser adoptado en Chiapas por todos y cada uno de los municipios por obligatoriedad, desarrollando estrategias para socializarlo según sus condiciones sociales.

El funcionario indicó que en el caso de los adolescentes y jóvenes, se trabaja el tema de las adicciones y del suicidio con campañas bien diseñadas, así como el combate al bullying, para que no haya afectaciones a ningún estudiante con situaciones de hostigamiento.

Todas estas estrategias han sido adoptadas por el Gobierno del Estado, llevándolas a escuelas de varios municipios. “Hay que destacar ese trabajo y esa disponibilidad para adoptar los programas federales para aterrizarlos a nivel local, en cada región”.

El gobierno local adoptó también un programa de la Comisión Nacional de Salud Mental contra las Adicciones, determinando una serie de acciones para estar muy atentos a las escuelas y evitar casos y circunstancias con estos temas.