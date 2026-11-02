Fortalecen la prevención social de la violencia

En diversas regiones de Chiapas se están reforzando las acciones para rescatar parques en abandono y alejar de ellos a la delincuencia, con el fin de regresárselos a las y los jóvenes, explicó la titular de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Flor de María Guirao Aguilar.

En este marco, dijo que se trabaja en diversos municipios como parte de las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención social de la violencia y promover una cultura de paz.

La secretaria ejecutiva dijo que recientemente acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante una de estas jornadas, desarrollada en la Unidad Deportiva Guayo Esponda en Cintalapa, con la participación de alrededor de 250 alumnos, docentes y padres de familia, bajo la coordinación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, dirigido por Yolanda María Alfaro Pérez.

Estrategia

A través de estas actividades se contribuye al fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, mediante la vinculación institucional y el acercamiento de información y acciones a la población. La estrategia contempla atención integral a niñas, niños y adolescentes, identificación de familias en situación de vulnerabilidad y canalización focalizada de servicios y programas.

La Feria de la Prevención también comprende talleres, actividades escolares, culturales, deportivas y recreativas, orientadas a fomentar habilidades socioemocionales, la resolución pacífica de conflictos y la participación activa de la comunidad.