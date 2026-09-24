Fortalecen la regularización de predios de planteles

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Regularización de los Predios que ocupan los planteles de los TBC y Cecytech, con el propósito de revisar, dar seguimiento y establecer rutas de atención que brinden certeza sobre los espacios donde se presta el servicio educativo.

La reunión se desarrolló con la participación de representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Instituto del Patrimonio, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, así como de las áreas Jurídica, Secretaría Técnica y Planeación y Evaluación del Cecytech.

En representación del director general del Cecytech y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, el jefe de la Unidad Jurídica, Eduardo Tapia Cruz, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones para avanzar en la certeza jurídica de los predios y generar mejores condiciones para la continuidad y fortalecimiento de los servicios educativos.

Tapia Cruz expresó que se dio especial atención a los 25 predios destinados a los nuevos TBC, donde se contempla desarrollar infraestructura para ampliar la atención de Educación Media Superior, por lo que avanzar en su regularización permitirá fortalecer las condiciones para su operación en beneficio de las comunidades.