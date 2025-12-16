Fortalecen la seguridad con operativo Huacali

En cumplimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y con el objetivo de mantener la paz pública y fortalecer la percepción de seguridad entre la población, se implementa de manera permanente la Operación Huacali, un operativo interinstitucional que contempla recorridos disuasivos en distintos puntos de la ciudad y la región.

Esta estrategia de seguridad se desarrolla mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, con la participación de la Policía Municipal, Policía de Tránsito, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Nacional, así como corporaciones del Ejército Mexicano. Cada una de las instancias cumple funciones específicas durante los patrullajes, lo que permite una actuación ordenada y eficaz.

Durante los recorridos, la Policía de Tránsito realiza la verificación de infracciones y el orden vial, mientras que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brindan seguridad periférica y apoyo estratégico. De manera complementaria, personal de Salud Municipal supervisa que bares y establecimientos cuenten con los permisos correspondientes, y autoridades migratorias participan en la identificación de personas en situación migratoria irregular.

Los operativos se llevan a cabo de forma diaria y en distintos horarios, concentrándose en zonas donde la ciudadanía ha reportado incidencias o situaciones de riesgo. Esta labor coordinada busca prevenir delitos, inhibir conductas ilícitas y reforzar la presencia institucional en las calles.

La Operación Huacali, que se ejecuta como parte de una estrategia estatal de seguridad, cuenta con el respaldo y seguimiento directo del presidente municipal, Yamil Melgar, y también se extiende a municipios vecinos de toda la región del Soconusco, integrándose con otros dispositivos de seguridad regionales, lo que permite ampliar su alcance y fortalecer su efectividad.

Compromiso

La presencia constante de las autoridades ha generado comentarios positivos entre la población, que manifiesta sentirse más segura al observar el trabajo conjunto de las corporaciones. Con acciones permanentes y una coordinación interinstitucional sólida, se refrenda el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las familias tapachultecas.