Fortalecen la seguridad en la frontera

Mario René Azmitia Saldaña, cónsul de Guatemala en Tuxtla, dio a conocer que el país vecino ha reforzado la seguridad en la frontera, derivado al estado que se vive actualmente con el desplazamiento de familias, ocurrido en días pasados a causa de disputas entre grupos en la región Sierra.

Solidaridad

Abundó que el tema del refugio que han buscado los chiapanecos y la acción que ha tomado el país guatemalteco, es solo es una muestra de la solidaridad y cooperación que existe entre ambas naciones.

“Existe una gran amistad y respeto históricamente entre los dos países, entonces Guatemala está apoyando a la gente que está llegando a su territorio por la situación que está pasando.

Es un trabajo conjunto, entre los cónsules de ambos países, aparte de las instituciones que hacen lo propio para apoyar a los hermanos chiapanecos”, comentó.

Dijo desconocer el número de desplazados que han llegado hasta el momento, sin embargo, existe comunicación constante a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con lo consulados que hay en el sur de México.

Enfatizó que hasta el momento no se han acercado a su persona para solicitar refugio en Guatemala, sin embargo, existen cinco consulados en toda la región que están operando y están abiertos a brindar la ayuda que les sea posible.

Mensaje

“Por la situación geográfica pudieran estar llegando a otros consulados de Guatemala, lo cual no creo que esté pasando, no obstante, la situación que está ocurriendo es que las personas se están desplazando al otro lado de la frontera, no existe nada que impida apoyar a los ciudadanos chiapanecos”, subrayó.

Agregó que la dirección general de Asuntos Migratorios siempre está preparada para atender este tipo de situación.

De acuerdo con información oficial, en las comunidades de acogida se encuentran 400 personas desplazadas. De este total, la mayoría está en Ampliación Nueva Reforma, con 262 ciudadanos.

Le sigue Monterrico con 46 y Unión Frontera con 22, sin embargo, los números podrían aumentar debido a la actividad de los grupos delincuenciales en la región Sierra de Chiapas y la zona fronteriza.

Reforzamiento

Meses atrás se dio a conocer que Guatemala reforzó la seguridad por el tema que se vive actualmente, y con la presente situación no fue una excepción.

“Siempre se está atento a cualquier evento de esta naturaleza. Sabemos también que ya existe mayor seguridad en la frontera por parte del Ejército Guatemalteco”, concluyó.