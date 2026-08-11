Fortalecen la seguridad sanitaria en restaurantes

La Secretaría de Salud del estado y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Delegación Chiapas firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad e impulsar el cumplimiento de la normatividad sanitaria.

Durante el acto protocolario, el secretario de Salud en el estado de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que esta alianza responde a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha instruido a todas las dependencias estatales a trabajar con transparencia, cercanía y cero tolerancia a la corrupción.

“El gobernador ha sido muy claro: la corrupción debe erradicarse. Desde la Secretaría de Salud queremos ser aliados del sector restaurantero, acompañarlos y trabajar de la mano para que cumplan con la normatividad sanitaria y brinden un mejor servicio a la población”, expresó.

Avendaño Bermúdez reiteró que la dependencia mantendrá una política de puertas abiertas, privilegiando la prevención, capacitación y acompañamiento institucional para que los establecimientos operen bajo los más altos estándares de calidad e higiene.

Por su parte, el presidente de la Canirac Chiapas, Christian Jonathan Pérez Morales, reconoció la disposición de la Secretaría de Salud para establecer mecanismos de colaboración que permitan atender las necesidades del sector.

Como parte de la firma del convenio, la directora de Protección contra Riesgos Sanitarios, María Fernanda Miceli, presentó los lineamientos de los programas Chiapas Regularízate y Cero Corrupción, estrategias orientadas a facilitar la regularización sanitaria de los establecimientos mediante asesoría, acompañamiento técnico y cumplimiento de la normativa vigente.