Fortalecen la transparencia con Constancias del Registro

Se llevó a cabo la entrega de constancias del Registro de Contratistas 2025, un acto que reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos. Este proceso forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer los mecanismos de control, verificación y profesionalización de quienes participan en la obra pública estatal.

Hasta la fecha, se han entregado un total de mil 900 constancias, consolidando un padrón más amplio, actualizado y confiable.

En su mensaje, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), destacó la importancia de contar con un padrón de contratistas actualizado, confiable y plenamente apegado a la normatividad vigente, ya que ello permite garantizar proyectos de mayor calidad y beneficiar de manera directa a las y los ciudadanos. Señaló que, en esta Nueva ERA, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se continúa trabajando con responsabilidad, ética y coordinación interinstitucional para consolidar un servicio público más eficiente y cercano a la gente.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las y los contratistas que cumplen con los requisitos establecidos, subrayando que su participación fortalece la competitividad, impulsa la transparencia y contribuye al desarrollo sostenible del estado.

En el evento se contó con la presencia de César Eulieser Galdámez Pimentel, coordinador de Verificación de la Obra Pública Estatal; Edwin Rolando Herrera Rodríguez, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada; y Jesús Antonio Guillén Gordillo, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Centralizada.

Finalmente, la titular de la SAyBG reiteró su compromiso de seguir promoviendo prácticas que fortalezcan la confianza ciudadana y aseguren procesos más claros, justos y responsables en beneficio de Chiapas.