Fortalecen la vocación exportadora de Tapachula

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró el foro exportador “Comercializa por Aire”, un espacio que reunió a empresarios, productores, cámaras empresariales, autoridades de los tres órdenes de gobierno y especialistas en comercio exterior para fortalecer las capacidades de exportación, diversificar las rutas logísticas e impulsar la competitividad de los productos de Tapachula, el Soconusco y Chiapas.

Durante su mensaje, Yamil Melgar señaló que este foro da continuidad a los acuerdos establecidos el pasado 18 de junio para fortalecer la capacitación, mejorar los procesos logísticos y comerciales, así como abrir nuevas oportunidades para que las empresas de la región accedan a mercados nacionales e internacionales. Destacó que Tapachula cuenta con una posición geográfica privilegiada al ser la puerta de entrada al sur de México y albergar, en Ciudad Hidalgo, la principal aduana con Centroamérica, además de contar con conectividad marítima y aérea que fortalece su vocación comercial.

Oportunidad

El alcalde afirmó que la riqueza agrícola, agroindustrial, comercial y de servicios del municipio representa una gran oportunidad para seguir conquistando nuevos mercados, por lo que subrayó la importancia de aprovechar alternativas como la exportación por vía aérea, la cual permite reducir tiempos de entrega y responder con mayor eficiencia a las exigencias del comercio internacional, sobre todo para productos perecederos y de alto valor agregado.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo del municipio, Jorge Alberto Vega Pérez, presentó indicadores que reflejan el dinamismo económico de Tapachula. Informó que de octubre de 2025 a marzo de 2026 la inversión privada alcanzó 550 millones de pesos, prácticamente el doble de los 278 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, destacó que el Aeropuerto Internacional de Tapachula movilizó 330 mil pasajeros de enero a julio de este año, consolidando el segundo mejor registro en la historia de la terminal aérea. Añadió que de enero a abril de 2026 las exportaciones generadas desde Tapachula alcanzaron 45 millones de dólares (mdd), mientras que la aduana de Ciudad Hidalgo registró operaciones por alrededor de 180 mil millones de pesos (mdp), un crecimiento del ocho por ciento respecto al año anterior.

Hay potencial

En representación del Comité Marca Chiapas, Octavio Marín afirmó que Chiapas y Tapachula cuentan con todo el potencial para seguir creciendo, por lo que llamó a continuar fortaleciendo a las empresas chiapanecas, impulsar la competitividad de sus productos y mantener el orgullo por lo hecho en nuestro estado.

Como parte del foro se entregaron Distintivos Marca Chiapas y renovaciones de certificación a empresas de la región, entre ellas Don Refugio Pérez, Café Huilango, S.A. de C.V., Operadora de Hoteles Chiapas, a través del Restaurante El Cafetal del Hotel Loma Real, y Comercializadora y Distribuidora del Soconusco, por la calidad de sus Rones Bonampak, reconocimientos que distinguen la innovación, la competitividad y el valor de los productos elaborados en Chiapas.

Al evento asistieron la directora de Comercio Interior y Exterior, en representación del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el subsecretario para la Frontera Sur, Carlos Siles; el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría del Trabajo en Chiapas, Eduardo Córdoba Zamudio; representantes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, integrantes del Comité Marca Chiapas, empresarios, cámaras empresariales, organizaciones productivas, regidores del Ayuntamiento de Tapachula y el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altúzar.