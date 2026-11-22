Aunque Tuxtla Gutiérrez concentra la mayoría de los eventos que por infraestructura no pueden realizarse en otro lugar, la agenda de congresos y convenciones de Chiapas se distribuye hacia otros destinos, mismos que en los últimos años han comenzado a tomar fuerza.

Víctor Bermúdez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), explicó que San Cristóbal de Las Casas es un lugar deseable para todo el mundo, pues la mayor parte de las personas cuando llegan al estado, quiere ir a este pueblo mágico.

Eventos próximos

Adelantó que en dicho municipio se realizará un evento gastronómico que la OCV trabaja con una asociación nacional, una asociación local y la Secretaría de Salud del Estado.

Por otro lado, explicó que Comitán será sede de la cumbre de turismo de aventura en mayo, un evento que Bermúdez identifica como parte de un periodo fuerte que abarca mayo y junio del próximo año y que dejará una gran derrama económica para la zona.

En lo que respecta al Soconusco, en específico al municipio de Tapachula, está previsto el Chiapas Coffee Summit 2026 del 25 al 28 de noviembre, un encuentro para quienes producen, comercializan, transforman, compran, disfrutan y viven el mundo del café.

Se espera que esté evento internacional reúna a compradores, productores, expertos y líderes de la industria cafetalera de México y otros países, además de compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades para el café de Chiapas.

Sedes con valor único

Subrayó que la distribución de sedes responde a las características de cada evento y de cada destino; San Cristóbal atrae por su valor patrimonial; Comitán por su vocación de aventura y naturaleza; Tapachula por su vínculo con el café y Tuxtla por su infraestructura.

Berriozábal, en tanto, empieza a posicionarse como un destino turístico a partir de la exposición mediática que le dejó la Panamericana.