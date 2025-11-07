Fortalecen las estrategias de seguridad en Chiapas

Con el compromiso de garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y el coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román, llevaron a cabo una reunión de trabajo en donde se fortalecieron las estrategias de seguridad terrestres y aéreas en distintos puntos de la entidad.

Refuerzan la presencia

Estas acciones forman parte del plan integral de seguridad impulsado por esta “Nueva ERA”, que busca reforzar la presencia en zonas estratégicas con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar la paz social, tal como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reforzando los patrullajes terrestres y sobrevuelos de reconocimiento que permiten una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

De igual forma, se realiza el monitoreo permanente de todas las vías de comunicación y puntos fronterizos, mediante tecnología aérea y sistemas de videovigilancia. El reforzamiento operativo incluye el despliegue de elementos de la Guardia Estatal Preventiva, quienes actúan bajo protocolos de seguridad y respeto humanista, priorizando la protección de la ciudadanía.