Fortalecen lazos culturales con diversos municipios

Con el firme compromiso de democratizar el acceso a la cultura en el estado, y siguiendo las indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, firmó convenios de colaboración con diversos municipios de la Meseta Comiteca-Tojolabal y Frontera Comalapa.

Explicó que los acuerdos firmados impulsarán proyectos culturales acordes con las necesidades y riquezas de cada comunidad. En este marco, presentó los programas que iniciaron en el segundo semestre del año en otros municipios y que ahora se replicarán en esta región: Brigadas de Paz Sociocultural “Con las letras, la luz” y el Escenario Móvil de Cultura Trashumante. El primer proyecto busca fomentar la creatividad y el desarrollo artístico de niñas y niños, a través de talleres de música, pintura y el hábito lector, impartidos por tres creadores locales.

El segundo tiene como objetivo visibilizar el talento local y generar espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía, desde un tráiler equipado como foro itinerante. Para ello, recorrerá 30 municipios del estado, entre septiembre y diciembre, llevando presentaciones culturales a diferentes zonas geográficas que han tenido un acceso limitado a expresiones artísticas.