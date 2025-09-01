﻿﻿
Fortalecen lazos culturales con diversos municipios

Septiembre 01 del 2025
Las alianzas interinstitucionales permiten fortalecer los procesos culturales de las regiones de Chiapas. Cortesía
Con el firme compromiso de democratizar el acceso a la cultura en el estado, y siguiendo las indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, firmó convenios de colaboración con diversos municipios de la Meseta Comiteca-Tojolabal y Frontera Comalapa.

Explicó que los acuerdos firmados impulsarán proyectos culturales acordes con las necesidades y riquezas de cada comunidad. En este marco, presentó los programas que iniciaron en el segundo semestre del año en otros municipios y que ahora se replicarán en esta región: Brigadas de Paz Sociocultural “Con las letras, la luz” y el Escenario Móvil de Cultura Trashumante. El primer proyecto busca fomentar la creatividad y el desarrollo artístico de niñas y niños, a través de talleres de música, pintura y el hábito lector, impartidos por tres creadores locales.

El segundo tiene como objetivo visibilizar el talento local y generar espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía, desde un tráiler equipado como foro itinerante. Para ello, recorrerá 30 municipios del estado, entre septiembre y diciembre, llevando presentaciones culturales a diferentes zonas geográficas que han tenido un acceso limitado a expresiones artísticas.

