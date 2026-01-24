Fortalecen los derechos de los trabajadores

La diputada Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud, sostuvo una mesa de diálogo y análisis con el doctor Carlos Alberto Domínguez Maldonado, subdelegado del Issste en Chiapas y con integrantes de la Sección 7 del SNTE-CNTE, representantes de los sindicatos federales acreditados ante el Issste, en particular con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

La reunión tuvo por objetivo que el Congreso de Chiapas, fungiendo como intermediario, coordine acciones entre las partes, para continuar fortaleciendo el marco laboral de las y los trabajadores al servicio del Estado, enfocándose en la democracia y la protección de sus derechos.

Diálogo

En ese punto, la diputada señaló que la LXIX Legislatura de Chiapas refrenda el compromiso de escuchar a todas y todos los chiapanecos, fortaleciendo el diálogo y la construcción de acuerdos.

Faride Abud García destacó que la autonomía sindical es una garantía fundamental de libertad, justicia y dignidad para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado.

“En conjunto, trabajamos para fortalecer las condiciones laborales, impulsar un servicio público más sólido, el respeto a los derechos y la democracia. Por esa razón, hemos mediado entre las distintas sociedades, instituciones de servicio público, privado”, apuntó.

Durante la exposición de las necesidades de los trabajadores y derechohabientes, recalcaron que la intención de la reunión, es solucionar o en su caso gestionar, ante las distintas dependencias federales cada uno de los temas laborales.

Asistentes

En el encuentro participaron y presentaron sus peticiones: David Díaz Constantino, representante del magisterio de la Sección 7 del SNTE; Franco Ochoa López de FSTSE; María Magaly Vera Cabrera del Sindicato de Unidad de los Trabajadores; Carla Cano Moguel, representante de la Sesión 7 Semarnat; Gilberto Cano de la Federación de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado; Cinthia Anahí Navarrete Álvarez de la Sección 98 Hospital de Especialidades Pediátricas; Ana Luisa Solís Rodríguez de la Sección 50 del Sector Salud; Alfredo Andrés Ruiz Martínez de la Sección 49; José Antonio Gómez Ruiz de jubilados y pensionados del Issste y Gustavo López Ramírez representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Issste y de Unach; Franco Antonio Ochoa Gómez del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos y Gustavo León Vera representante sindical de Financiera de Bienestar antes Telégrafos.