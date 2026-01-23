Fortalecen lucha contra el soborno institucional

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, confirmó que se fortalecieron los trabajos para abatir el soborno institucional, particularmente en espacios de asignación o compromisos contractuales.

La encargada de la política contra la corrupción en Chiapas detalló que este ejercicio busca ser transversal todas las áreas del gobierno estatal, pero es cierto que se tiene mayor interés en espacios denominados de riesgo, por posibles irregularidades en contratación o asignación de servicios con recursos públicos.

Por ello, iniciaron los trabajos para implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 en áreas de alto riesgo de la administración pública estatal, en diversas dependencias.

Objetivo

Esta medida busca prevenir actos de corrupción, inhibir prácticas indebidas y garantizar que cada recurso público se ejerza con transparencia y responsabilidad.

Detalló que para abordar este tema se realizó una reunión con American Trust Register, buscando robustecer una estrategia integral para fortalecer la integridad, la legalidad y la confianza ciudadana, estableciendo estándares internacionales de control, prevención y cumplimiento en la gestión pública.

Este acto, explicó, fue reconocido por la Red Nacional de Contralorías que destaca el esfuerzo de Chiapas por consolidar un ejercicio gubernamental honesto, eficiente y comprometido con la sociedad.