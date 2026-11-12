Fortalecen medidas para reducir el rezago quirúrgico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo varias jornadas quirúrgicas durante el fin de semana, como parte de las acciones institucionales para combatir el rezago quirúrgico y fortalecer la atención médica a la población derechohabiente.

Estas actividades se desarrollaron en cumplimiento de la Acción 10 de la estrategia 12 Acciones en 120 Días, mediante la cual se busca incrementar la productividad quirúrgica, optimizar el aprovechamiento de los quirófanos y avanzar en la atención de pacientes que requieren una intervención.

Operaciones

Durante la jornada se reportaron 32 procedimientos quirúrgicos, entre ellos 11 artroscopias, cinco cirugías de vesícula, 11 intervenciones de hernia y cinco de procedimientos ginecológicos.

Las actividades se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula; el HGZ No. 2, en Tuxtla Gutiérrez; el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 19, en Huixtla; el HGSZ No. 15, en Tonalá, y el Hospital Regional de Especialidades (HRE) No. 13.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el fortalecimiento de las jornadas quirúrgicas forma parte de los esfuerzos institucionales para mejorar la oportunidad de la atención, disminuir los tiempos de espera y responder a las necesidades de salud de la derechohabiencia.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal médico, de enfermería, anestesiología y de las distintas áreas hospitalarias que participan en la organización y realización de estas intervenciones.

Las jornadas quirúrgicas de fin de semana permiten ampliar las oportunidades de atención y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura y los recursos humanos disponibles, sin descuidar la atención médica ordinaria.

Con estas acciones, el IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de fortalecer la capacidad resolutiva de sus hospitales, avanzar en la reducción del rezago quirúrgico y garantizar servicios médicos oportunos, seguros y de calidad para la población derechohabiente.