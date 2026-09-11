Fortalecen monitoreo del volcán Chichón

El investigador Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, responsable del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), indicó que se realizó la instalación de equipo especializado de última generación donado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, para modernizar la red de monitoreo del volcán Chichón.

Explicó que esta modernización permite fortalecer la vigilancia permanente del volcán mediante infraestructura especializada, para la detección y registro de la actividad sísmica y otros parámetros asociados a su comportamiento.

La relevancia de contar con sistemas de monitoreo permanente quedó evidenciada con la erupción del volcán ocurrida en 1982, uno de los eventos más importantes registrados en México durante el siglo XX.

Además, recientemente se formalizó una carta de concertación entre Unicach, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, para fortalecer los vínculos de cooperación institucional en materia de prevención y gestión de riesgos.

El acuerdo fue firmado por el director general del Cenapred, Enrique Guevara Ortiz; el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, y el secretario general de la Unicach, Gilberto de los Santos Cruz.

A través del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Iigercc), esta casa de estudios participa en la construcción de capacidades para avanzar hacia sistemas de alerta temprana más precisos.