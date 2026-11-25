En un marco de cordialidad y respeto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a una reunión con integrantes del gremio notarial de la entidad, encabezados por el presidente del Consejo Estatal de Notarios, Ovidio Cortázar Ramos, en donde reconocieron la cercanía del titular de esta casa de la justicia con los sectores sociales.

Este encuentro, realizado en las instalaciones del Consejo Estatal de Notarios, propició un espacio de intercambio de perspectivas y experiencias en torno al quehacer judicial, priorizando la comunicación permanente entre quienes, desde sus respectivos ámbitos de competencia, contribuyen a garantizar la certeza y la seguridad jurídica de la ciudadanía.

Diálogo

De esta manera, el magistrado presidente Moreno Guillén da continuidad a su política de apertura y diálogo con los distintos sectores de la sociedad, privilegiando la colaboración y los vínculos institucionales como elementos que abonan al fortalecimiento del Estado de derecho y el bienestar de las familias chiapanecas.