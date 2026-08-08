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ChiapasTuxtla

Fortalecen planeación con Programa Operativo Anual

Agosto 08 del 2026
Viridiana Figueroa García, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas. CP
Viridiana Figueroa García, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas. CP

Con el propósito de fortalecer la organización institucional y consolidar una gestión eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad cobachense, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) lleva a cabo la integración de sus Programas de Trabajo Anual y del Programa Operativo Anual (POA), mediante la participación coordinada de las distintas áreas del Colegio.

A través de un calendario de trabajo, las áreas del Cobach presentan, analizan y definen las acciones, objetivos y estrategias que orientarán el próximo ejercicio, fortaleciendo la planeación institucional y estableciendo las bases para dar continuidad a las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación media superior.

Planeación ordenada

Al respecto, la directora general, Viridiana Figueroa García, destacó la importancia de mantener una planeación ordenada y participativa para alcanzar los objetivos institucionales. “Con organización, compromiso y trabajo colaborativo, seguimos construyendo un colegio más eficiente, transparente y orientado a brindar una educación de calidad para las y los estudiantes”, expresó.

Durante las jornadas de trabajo, se ha promovido el análisis, coordinación y trabajo colaborativo entre las diferentes áreas, con una visión de futuro que permita establecer acciones concretas y acordes con las necesidades de la institución y de su comunidad estudiantil.

Como parte de estas jornadas, las distintas áreas presentaron las acciones proyectadas para 2027, entre las que destacan el fortalecimiento de las actividades, a través de una reingeniería administrativa y capacitación permanente del personal, con el objetivo de consolidar a la institución.

De esta manera, el Cobach refrenda su compromiso con una planeación estratégica que permita optimizar procesos, fortalecer las capacidades institucionales y orientar los esfuerzos de sus distintas áreas hacia objetivos comunes, en beneficio de las y los estudiantes y de toda la comunidad cobachense.

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