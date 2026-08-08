Fortalecen planeación con Programa Operativo Anual

Con el propósito de fortalecer la organización institucional y consolidar una gestión eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad cobachense, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) lleva a cabo la integración de sus Programas de Trabajo Anual y del Programa Operativo Anual (POA), mediante la participación coordinada de las distintas áreas del Colegio.

A través de un calendario de trabajo, las áreas del Cobach presentan, analizan y definen las acciones, objetivos y estrategias que orientarán el próximo ejercicio, fortaleciendo la planeación institucional y estableciendo las bases para dar continuidad a las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación media superior.

Planeación ordenada

Al respecto, la directora general, Viridiana Figueroa García, destacó la importancia de mantener una planeación ordenada y participativa para alcanzar los objetivos institucionales. “Con organización, compromiso y trabajo colaborativo, seguimos construyendo un colegio más eficiente, transparente y orientado a brindar una educación de calidad para las y los estudiantes”, expresó.

Durante las jornadas de trabajo, se ha promovido el análisis, coordinación y trabajo colaborativo entre las diferentes áreas, con una visión de futuro que permita establecer acciones concretas y acordes con las necesidades de la institución y de su comunidad estudiantil.

Como parte de estas jornadas, las distintas áreas presentaron las acciones proyectadas para 2027, entre las que destacan el fortalecimiento de las actividades, a través de una reingeniería administrativa y capacitación permanente del personal, con el objetivo de consolidar a la institución.

De esta manera, el Cobach refrenda su compromiso con una planeación estratégica que permita optimizar procesos, fortalecer las capacidades institucionales y orientar los esfuerzos de sus distintas áreas hacia objetivos comunes, en beneficio de las y los estudiantes y de toda la comunidad cobachense.