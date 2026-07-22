Fortalecen política de cero corrupción

Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normatividad sanitaria y consolidar acciones de prevención en beneficio de la población, el secretario de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Chiapas, Christian Pérez Morales, e integrantes de este organismo empresarial.

En el mismo, se firmó un acuerdo de cero corrupción, para que los establecimientos afiliados a la cámara estén en regla y cumplan con todos los lineamientos operativos.

Christian Pérez dijo que “se trata de un programa donde se nos dará tres meses de gracia a partir de agosto para aquellos establecimientos que tengan pendiente de concluir el trámite de alguna licencia, permiso o documentación, se ponga en regla y cumplan con los lineamientos que marca la Secretaría de Salud”.

Verificación

Estos tres meses, las autoridades de la Dipris y de Salud van a estar verificando estos establecimientos pero no habrá clausura.

“Más bien es para que los pongan en contexto y brinden asesoría para cumplir con los requisitos”, puntualizó.

La Canirac tendrá la insignia donde se invitará a los restauranteros a que la coloquen en la entrada de los establecimientos.

“La insignia es distintiva de la cámara, pero además expone que están a favor de la política de cero corrupción impulsada por el gobernador del estado”, expresó.

Esta información ha sido brindada por Fernanda Miceli, directora estatal de la Dipris, quien en conjunto con la Secretaría de Salud han mostrado la mejor disposición para apoyar a los restauranteros de Chiapas como un aliados estratégicos.

Normatividad sanitaria

Avendaño Bermúdez señaló que los lazos de cooperación establecidos con el sector restaurantero permitirán reforzar las políticas públicas orientadas al cumplimiento de la normatividad sanitaria, favoreciendo la creación de espacios libres de riesgos para consumidores y trabajadores.

Asimismo, enfatizó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Canirac contribuirá a impulsar acciones desarrolladas con transparencia y dentro del marco de la legalidad, generando condiciones que fortalezcan al gremio restaurantero y promuevan una mayor confianza entre la ciudadanía.