Fortalecen programas de educación en la ciudad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que, en coordinación con la Secretaría de Educación estatal, se fortalecen programas de alfabetización para adultos y se implementan esquemas de preparatoria abierta para profesionalizar a elementos de seguridad.

El edil destacó que se busca fortalecer la alfabetización y la capacitación del personal del Ayuntamiento.

Explicó que estos esfuerzos se realizan en coordinación con el titular de la dependencia educativa, Roger Mandujano, y en apego a los lineamientos del gobernador Eduardo Ramírez.

Detalló que actualmente se encuentra en marcha la segunda fase del programa Tuxtla Puede, enfocado en la enseñanza de lectura y escritura, principalmente para adultos mayores.

Además, recordó que en una primera etapa se logró atender a más de dos mil personas, por lo que en esta nueva fase se busca superar esa meta.

“El objetivo es que en breve podamos levantar la bandera blanca en Tuxtla Gutiérrez”, expresó.

Preparatoria abierta

Asimismo, subrayó que, de manera paralela, se trabaja en convenios para implementar el modelo de preparatoria abierta, lo que permitirá brindar oportunidades de formación académica tanto a trabajadores y trabajadoras municipales como a elementos de seguridad.

En este sentido, afirmó la importancia de que los policías cuenten con mayores herramientas educativas, especialmente ante las nuevas disposiciones en materia de seguridad, lo que contribuirá a mejorar su desempeño y desarrollo profesional.

Finalmente, señaló que con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez busca avanzar en el fortalecimiento educativo y la profesionalización del servicio público, apostando por la inclusión y el desarrollo social en la capital del estado.