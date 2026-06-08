Fortalecen proyección con la creación de redes

Con el objetivo de construir soluciones a los grandes desafíos globales mediante la cooperación, el intercambio de conocimiento y la articulación de esfuerzos institucionales, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udualc), llevaron a cabo la instalación de la Red Internacional de Movilidad Humana y Migraciones, así como de la Red Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Ambientales y Cambio Climático.

Durante el acto, realizado en la Biblioteca Central Universitaria, también se presentaron las cartas de intención para incorporar a la Unach a la Red de Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe, a la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea y al Espacio Común de Educación Superior en Línea.

Impulsan liderazgo

En este marco, el rector Oswaldo Chacón señaló que estas acciones amplían de manera decidida el horizonte de la universidad y fortalecen su vocación de liderazgo nacional e internacional.

“Desde nuestra posición geográfica y humana, asumimos el compromiso de generar conocimiento riguroso, sensible y propositivo sobre los fenómenos más complejos y urgentes de nuestro tiempo”, expresó.

Por su parte, el responsable de la Red Internacional de Movilidad Humana y Migraciones, Gonzalo Coporo Quintana, afirmó que estas iniciativas, impulsadas junto con la comunidad universitaria, buscan consolidar a la Unach como una institución cada vez más internacionalizada, pertinente con su entorno y comprometida con los grandes desafíos de América Latina y el Caribe.

Asimismo, destacó que, de la mano de la Udualc y de su compromiso permanente con la integración universitaria de la región, la universidad está dispuesta a construir puentes sólidos de colaboración académica, científica y cultural, convencida de la capacidad transformadora de las redes de cooperación, el diálogo de saberes y el trabajo horizontal entre instituciones de Educación Superior.

A su vez, el secretario general de la Udualc, Roberto Escalante Semerena, señaló que la construcción de alianzas y la cooperación académica forman parte esencial del quehacer universitario, particularmente en aquellos temas que resultan relevantes para la sociedad.

Ampliación de oportunidades

Ante la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, y la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, explicó que este tipo de vínculos amplía las oportunidades para que estudiantes, investigadores y visitantes accedan a una vasta cantidad de información y recursos académicos, fortaleciendo así el papel de las universidades en la generación y difusión del conocimiento.