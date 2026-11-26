El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Mario Delgado Carrillo, con el propósito de fortalecer la agenda educativa de Chiapas y dar continuidad a los acuerdos establecidos en las minutas de trabajo con la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras el encuentro, realizado en las oficinas de la SEP, en Ciudad de México, Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja en estrecha coordinación con las distintas autoridades y privilegia el diálogo como vía para cumplir los compromisos en favor de las maestras y los maestros del estado.