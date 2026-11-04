Fortalecen redes de apoyo contra la violencia

Con el propósito de fortalecer la prevención de las violencias contra mujeres, adolescentes e infancias, se realizaron asambleas comunitarias en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, como parte de la iniciativa Entre Nosotras: Redes de Cuidado y Acompañamiento Comunitario.

Las actividades fueron impulsadas por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de la ciudad capital, en coordinación con la organización Trans-forma Chiapas A.C., para promover la organización vecinal y la creación de redes de apoyo que permitan identificar situaciones de violencia y brindar acompañamiento.

Temas

Durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la prevención de las violencias, las rutas de atención disponibles y el acompañamiento comunitario, así como el autocuidado de las mujeres que participan en estas labores.

La iniciativa también busca fortalecer la participación de las habitantes de la colonia en acciones de prevención, mediante el diálogo y la colaboración entre integrantes de la comunidad.

Trabajo

De acuerdo con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, el trabajo comunitario es una herramienta para impulsar entornos más seguros, donde las mujeres puedan identificar situaciones de riesgo, conocer las opciones de atención y contar con personas de confianza para solicitar apoyo.

Colaboradores

En las actividades colaboraron la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, encabezada por Mauricio Gutiérrez Astudillo, y la Agencia Municipal de Terán, a cargo de Christopher Cortés Palacios.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de los esfuerzos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para prevenir y disminuir las violencias desde el ámbito comunitario, mediante la participación de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de cuidado y acompañamiento.