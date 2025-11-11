Fortalecen resguardo responsable de datos personales

El Instituto de Transparencia para el Pueblo llevó a cabo la Capacitación del Módulo III “Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de transparencia, acceso a la información y resguardo responsable de los datos personales en el servicio público, dirigida a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

El titular del Instituto, Jorge Ross Coello, destacó la importancia de que las y los servidores públicos conozcan y apliquen los principios rectores de la protección de datos personales, a fin de garantizar la confianza ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales de privacidad e integridad.

Capacitación

Durante la capacitación se abordaron los siguientes temas: Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: Marco jurídico, principios, deberes, vulneraciones y documento de seguridad; así como Aviso de Privacidad en el Sector Público: Introducción, marco jurídico, deber de información, aviso de privacidad integral, aviso de privacidad simplificado y medidas compensatorias.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, participó activamente en esta jornada formativa reafirmando su compromiso con la transparencia, la ética pública y la consolidación de un gobierno abierto y responsable.

Con acciones como esta, Chiapas avanza en la construcción de instituciones más sólidas, íntegras y comprometidas con la rendición de cuentas al servicio del pueblo.