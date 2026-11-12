Fortalecen secretarías la colaboración institucional

En el marco de la Nueva ERA que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una reunión interinstitucional con el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas dependencias.

Durante este encuentro se destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la administración pública, por lo que resulta indispensable sumar esfuerzos para consolidar una gestión responsable, eficiente y apegada a la legalidad.

Ambos titulares coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y fortalecer las acciones institucionales que permitan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, así como la confianza de las y los chiapanecos en sus instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno de la Nueva ERA refrenda su compromiso con un servicio público basado en la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, bajo la premisa de Cero Corrupción y Cero Impunidad.