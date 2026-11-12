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ChiapasTuxtla

Fortalecen secretarías la colaboración institucional

Noviembre 12 del 2026
Se destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la administración pública. Cortesía
Se destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la administración pública. Cortesía

En el marco de la Nueva ERA que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una reunión interinstitucional con el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas dependencias.

Durante este encuentro se destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la administración pública, por lo que resulta indispensable sumar esfuerzos para consolidar una gestión responsable, eficiente y apegada a la legalidad.

Ambos titulares coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y fortalecer las acciones institucionales que permitan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, así como la confianza de las y los chiapanecos en sus instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno de la Nueva ERA refrenda su compromiso con un servicio público basado en la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, bajo la premisa de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

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