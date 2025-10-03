Fortalecen seguridad con el sector comercial

En seguimiento a las acciones coordinadas que fortalecen la estrategia integral en materia de seguridad pública y proximidad social, el alcalde de Tapachula Yamil Melgar, junto al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en una reunión de trabajo con administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

Durante su intervención, el edil destacó que estas mesas de trabajo fortalecen la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad, la sana convivencia y el bienestar de la ciudadanía que acude diariamente a los centros comerciales, generando confianza en las familias para realizar sus actividades con tranquilidad.

Compromiso

“Queremos que la población local y quienes nos visitan se sientan seguros al acudir con sus familias a los espacios comerciales, por ello mantenemos un trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de Seguridad y los administradores de estos lugares”, expresó el presidente municipal.

Por otra parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, resaltó la importancia de estas reuniones al subrayar que a través de ellas se fortalecen los canales de comunicación entre gobierno y sociedad, lo que permite dar mejores resultados en la prevención y atención de situaciones de riesgo.

Finalmente, Yamil Melgar refrendó su compromiso de mantener un ambiente de paz y seguridad, en seguimiento a las políticas públicas del gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez que consolidan una ciudad más segura y con oportunidades para todas las familias.