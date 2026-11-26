El presidente Ángel Torres dio seguimiento al programa Iluminando Tuxtla en la colonia Centenario Tuchtlán, con la instalación y reactivación de 57 luminarias. Con estas acciones, el Ayuntamiento se suma a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Acompañado de vecinas y vecinos, Ángel Torres destacó la importancia de contar con vialidades y espacios públicos iluminados, pues de esta manera, dijo, se previenen los delitos y se garantiza la seguridad de niñas, niños, juventudes y familias.

Compromiso

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla refrenda el compromiso de continuar llevando este programa a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, tal como se ha implementado en las colonias Maldonado, Plan de Ayala, Flor de Mayo, Natalia Venegas, Bienestar Social, Pomarrosa, La Hacienda, La Victoria, San José Terán, entre otras.