Fortalecen seguridad con operativos aéreos

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezó operativos aéreos de vigilancia en la región Soconusco, con el objetivo de reforzar las estrategias enfocadas en la prevención y atención de situaciones de riesgo que atenten contra la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

En el marco de esta estrategia táctica y de inteligencia interinstitucional con fuerzas federales, estatales y municipales, se han obtenido resultados contundentes, que han permitido la detención de integrantes de grupos delictivos, el aseguramiento de armas, narcóticos, vehículos y equipo táctico.

Nueva Era

Con presencia permanente por tierra y aire, Chiapas hoy vive una Nueva Era de seguridad bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la que se aplica la ley sin distingo, y se trabaja en coordinación y comunicación directa con todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La SSP reafirma que hoy Chiapas es un estado seguro y que se trabaja en unidad para la construcción de la paz en todo el territorio chiapaneco. No hay cabida a la simulación; con acciones y con presencia permanente se protege y cuida a la población.