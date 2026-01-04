Fortalecen seguridad con tecnología

Durante la presentación de Unidades Especializadas en Recuperación de Vehículos en Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la inversión en herramientas tecnológicas como el LPR (Reconocimiento Automático de Placas de Matrícula) es un avance contundente para combatir el delito de robo de vehículos, a través de una reacción interinstitucional inmediata.

Visión

Acompañado del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca; el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) expresó que con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hoy en Chiapas no se escatiman recursos en materia de seguridad y se trabaja en coordinación con los ayuntamientos, porque el objetivo es claro y firme: garantizar la paz y el patrimonio de las y los chiapanecos.

Detalló que son 12 vehículos que cuentan con tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que permite leer chips lectores del Registro Público Vehicular (Repuve), facilitando en tiempo real la lectura y verificación de un vehículo, que en caso de contar con reporte de robo o que esté boletinado por alguna conducta delictiva, inmediatamente se envía una alerta al Escudo C5 Pakal para iniciar el monitoreo y seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia e iniciar un operativo para su localización y aseguramiento.

Finalmente, Aparicio Avendaño expresó que hoy Chiapas avanza en materia de seguridad con el uso de herramientas tecnológicas, fortaleciendo con ello la estrategia integral de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar desde la Mesa de Paz.