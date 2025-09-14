﻿﻿
Fortalecen seguridad en Tuxtla con Cuidamos de ti

Septiembre 14 del 2025
Se busca que Tuxtla se la ciudad más segura del país. Cortesía
Con el firme propósito de proteger a las familias tuxtlecas y alineado a la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; junto al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; al secretario de Seguridad Pública de Tuxtla, el comisario David Hernández; y al secretario de Protección Civil de la capital, Eder Mancilla, puso en marcha el programa “Cuidamos de ti”, que busca garantizar espacios públicos más seguros y de confianza para la ciudadanía.

Desde el parque Jardín de la Marimba, donde inició la primera etapa, Ángel Torres, acompañado también del Regidor Antonio Mayorga; del Secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez; de policías municipales y elementos de Protección Civil, indicó que el programa contempla la instalación de estaciones de policía en puntos estratégicos de la ciudad, como los parques Santa Cecilia, Bicentenario y Central, así como en los centros deportivos Caña Hueca y del Oriente.

Al explicar que cada módulo contará con la presencia permanente de un policía municipal, un agente de Protección Civil, así como con monitor y cámaras de videovigilancia con 360 grados, altoparlantes y scooters, para brindar atención eficaz e inmediata ante cualquier situación de emergencia, el alcalde Ángel Torres señaló que esto se suma a la estrategia integral de seguridad que se impulsa en la capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo entornos seguros, donde la convivencia familiar y comunitaria se viva con tranquilidad. Asimismo, se contribuye a que Tuxtla sea la ciudad más segura del país, tal como lo instruyó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

