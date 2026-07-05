Fortalecen servicios municipales en Tuxtla

Con la entrega de seis vehículos, entre ellos dos grúas, dos camiones de tres toneladas y dos camionetas de redilas, se moderniza el parque vehicular de la Secretaría de Servicios Municipales y se fortalece la operatividad en beneficio de colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos de la capital.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Ángel Torres, junto a la síndica Emma Orantes, la regidora Marcela Iturbe, y al secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez. Asimismo, explicó que con esto también se fortalecen los trabajos de Chuleando Tuxtla, Chuleando El Sabinal, Colonias Al 100, Iluminemos Tuxtla, entre otros programas.

Beneficios

En resumen, dijo el alcalde capitalino, con estas unidades se mejorará la capacidad de atención inmediata y eficiente en materia de alumbrado público, limpieza urbana y mantenimiento de espacios públicos, así como acciones preventivas y de mejoramiento de la imagen y desarrollo urbano, en la capital.