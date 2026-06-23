Fortalecen sistema de drenaje en Infonavit Grijalva

El presidente municipal Ángel Torres, junto a vecinas, vecinos, y el director general del Smapa, Juan Luis Paniagua, puso en marcha los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en el bulevar Fidel Velázquez, entre Andador No. 6 y Calzada Artículo 123, en el fraccionamiento Infonavit Grijalva.

La obra contempla más de 330 metros lineales de tubería de 8 pulgadas, la construcción de 34 registros, el suministro e instalación de 204 metros lineales de tubería de 6 pulgadas, reposición de asfalto, entre otras acciones integrales que fortalecen la infraestructura sanitaria de la zona.

Compromiso

Al señalar que con esta obra se resolverán muchos temas de drenaje que afectan los domicilios, el presidente Ángel Torres destacó que su gobierno continuará trabajando para mejorar los servicios básicos de las y los tuxtlecos, priorizando la atención al sistema de drenaje, uno de los temas más sensibles para la población y un objetivo fundamental dentro del Plan Tuxtla 4T.