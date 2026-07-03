Fortalecen SSP y Femdo coordinación

En cumplimiento a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia y consolidar la paz en Chiapas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Durante el encuentro se revisaron estrategias de colaboración, mecanismos de intercambio de información e inteligencia, así como acciones conjuntas orientadas a robustecer las capacidades operativas para prevenir, investigar y combatir las estructuras delictivas que atentan contra la paz y la seguridad.

Aparicio Avendaño destacó que la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia es fundamental para generar resultados contundentes, privilegiando el trabajo conjunto, la inteligencia y el respeto al Estado de derecho.

Por su parte, ambas autoridades refrendaron el compromiso de mantener una comunicación permanente y una estrecha coordinación que permita fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población.

La SSP continuará impulsando el trabajo coordinado con las instancias federales para consolidar la estrategia de seguridad en Chiapas, bajo los principios de la Nueva ERA, la política de Cero Corrupción y una seguridad con rostro humano.