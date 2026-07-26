Fortalecen su estructura territorial

Como parte de la gira de trabajo que realiza por distintos municipios del estado, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, Andrea Negrón Sánchez, sostuvo un encuentro con liderazgos del Distrito Federal Siete, con cabecera en Tonalá, acompañada por el integrante de la Coordinación Operativa Estatal, Miguel Domínguez.

Durante la reunión Negrón Sánchez destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con quienes trabajan todos los días desde sus comunidades, al señalar que el crecimiento del movimiento depende del trabajo territorial y de escuchar de manera cercana las necesidades de cada región.

“Un Movimiento Ciudadano fuerte se construye municipio por municipio, de la mano de quienes todos los días trabajan cerca de la gente”, expresó.

Participación ciudadana

La también diputada local señaló que estos encuentros permiten intercambiar ideas, fortalecer la organización y dar seguimiento a la ruta de trabajo que impulsa Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, privilegiando la participación ciudadana, la cercanía con la gente y el trabajo en equipo.

Asimismo, agradeció la hospitalidad de Edith López y de su familia por recibir a las y los asistentes durante la jornada, reconociendo su compromiso con la comunidad y su disposición para abrir espacios de diálogo y participación.

Con estas reuniones, Movimiento Ciudadano continúa recorriendo las distintas regiones de Chiapas para consolidar su estructura territorial, sumar liderazgos y fortalecer un proyecto político cercano a la ciudadanía, construido desde cada municipio del estado.