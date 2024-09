El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) llevó a cabo una serie de estrategias que fortalecen el capital humano, al reconocer que contar con personal altamente capacitado es crucial para la efectiva transmisión del conocimiento científico hacia la sociedad, informó su titular, Helmer Ferras Coutiño.

En este contexto, el director general mencionó que esta iniciativa busca ampliar el impacto del trabajo científico en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque promueve una cultura de innovación y desarrollo sostenible en el estado.

Agregó que uno de los pilares de esta estrategia es la capacitación constante de los especialistas del ICTI, a fin de que la ciudadanía la comprenda y aplique los conocimientos.

Señaló que el instituto ha intensificado sus esfuerzos para actualizar a su equipo en las últimas tendencias de investigación y en técnicas de comunicación efectiva, con el objetivo de asegurar que el conocimiento no sólo se quede en el ámbito académico, sino que se traduzca en beneficios tangibles en la sociedad, al llevar conocimiento científico a diferentes sectores de la población, con un enfoque particular en jóvenes, estudiantes y comunidades que no suelen tener acceso a estos recursos.

Finalmente, reiteró que con esta nueva visión también busca posicionar al ICTI como un referente en el ecosistema de ciencia y tecnología a nivel estatal y nacional.