Fortalecen transparencia y rendición de cuentas

Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula, participó en la apertura de las Auditorías Integrales a los Recursos del Gasto Federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2025, encabezada por el auditor superior del estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Meza, en coordinación con personal de la Auditoría Superior de la Federación.

Estos trabajos establecen las bases para la revisión y fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los ayuntamientos municipales, fortaleciendo los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio del gasto.

Durante el encuentro, Yamil Melgar reconoció el impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer gobiernos transparentes, honestos y responsables.

Mensaje

“En Tapachula nos sumamos a esta política de buen gobierno. Administrar correctamente los recursos públicos es responder a la confianza del pueblo y garantizar que cada peso se traduzca en bienestar y resultados”, afirmó.

Melgar Bravo reiteró que el Gobierno de Tapachula mantendrá una coordinación permanente con las instituciones fiscalizadoras y continuará trabajando para fortalecer una administración eficiente, cercana y comprometida con la rendición de cuentas.

El funcionario asistió acompañado por el titular del Órgano Interno de Control Municipal, José Alfredo Jiménez, y el tesorero municipal, Javier Pinto Chacón.