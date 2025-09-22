﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Fortalecen valores con el Boteo Teletón

Septiembre 22 del 2025
Estudiantes participan activamente en el Boteo Teletón como parte de su desarrollo integral fomentando la solidaridad. CP
Estudiantes participan activamente en el Boteo Teletón como parte de su desarrollo integral fomentando la solidaridad. CP

En un acto de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan, las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytech) y de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC Chiapas), continúan las actividades del Boteo Teletón 2025 con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo.

Bajo la guía de sus docentes y directivos, las y los jóvenes han salido a las calles para realizar el boteo, llevando consigo no solo una alcancía, sino también un mensaje de esperanza, empatía y valores que forman parte esencial de su formación educativa.

Al respecto, el director general del Colegio Luis Guadalupe Morales Ángeles expresó a la comunidad educativa que “el compromiso institucional es contribuir y trabajar en unidad, tal como nos lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: hacer causa común y sensibilizar a la sociedad para coadyuvar en acciones que beneficien a la población vulnerable”.

Campaña

Durante el arranque de esta noble campaña, Morales Ángeles destacó que la Institución no solo imparte una educación técnica y científica de calidad, sino que también promueve una enseñanza inclusiva y humanista, en sintonía con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NAM).

Asimismo, agradeció a la comunidad estudiantil por su participación activa y generosa, así como a las madres, padres de familia y ciudadanía en general, quienes han respondido con entusiasmo al llamado solidario.

El Colegio reitera su compromiso con la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, solidarios y comprometidos con la transformación de su entorno, en armonía con el lema institucional: “Educar para transformar vidas”.

﻿