Fortalecen valores con el Boteo Teletón

En un acto de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan, las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytech) y de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC Chiapas), continúan las actividades del Boteo Teletón 2025 con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo.

Bajo la guía de sus docentes y directivos, las y los jóvenes han salido a las calles para realizar el boteo, llevando consigo no solo una alcancía, sino también un mensaje de esperanza, empatía y valores que forman parte esencial de su formación educativa.

Al respecto, el director general del Colegio Luis Guadalupe Morales Ángeles expresó a la comunidad educativa que “el compromiso institucional es contribuir y trabajar en unidad, tal como nos lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: hacer causa común y sensibilizar a la sociedad para coadyuvar en acciones que beneficien a la población vulnerable”.

Campaña

Durante el arranque de esta noble campaña, Morales Ángeles destacó que la Institución no solo imparte una educación técnica y científica de calidad, sino que también promueve una enseñanza inclusiva y humanista, en sintonía con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NAM).

Asimismo, agradeció a la comunidad estudiantil por su participación activa y generosa, así como a las madres, padres de familia y ciudadanía en general, quienes han respondido con entusiasmo al llamado solidario.

El Colegio reitera su compromiso con la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, solidarios y comprometidos con la transformación de su entorno, en armonía con el lema institucional: “Educar para transformar vidas”.