Fortalecen Ventanillas Integrales Municipales

El Gobierno del Estado de Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), en coordinación con la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa (Coesa), fortaleció las capacidades de las Ventanillas Integrales Municipales (VIM) mediante una jornada especializada de capacitación realizada en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, enfocada en agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la actividad empresarial.

Bajo el lema “Simplificando contigo para impulsar el desarrollo económico para la atención a la ciudadanía”, la capacitación reforzó la coordinación entre el Estado y los municipios para acercar servicios y generar mejores condiciones a emprendedores, empresarios, comerciantes y artesanos que buscan abrir o formalizar negocios, registrar marcas y acceder a programas institucionales.

En representación del titular de la SEyT, Luis Pedrero González, la comisionada Estatal de Simplificación Administrativa, Dora Liliana Rincón Serrano, destacó que las Ventanillas Integrales Municipales representan un punto estratégico de vinculación entre el Gobierno y los sectores productivos. Durante la jornada se abordaron temas como Establecimientos Mercantiles, Ecosistema Digital de Trámites y Servicios Municipales, Marca en Línea, Movilidad Laboral, Sistema Alterno de Inspección Laboral (SAIL) y Sociedades Mercantiles.

El encuentro congregó a enlaces de 16 municipios de Chiapas, entre ellos, Arriaga, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Trinitaria, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, fortaleciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Asimismo, se reconocieron los avances en la implementación del Modelo de Establecimientos Mercantiles otorgado a la Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Tapachula, que encabeza su titular Jorge Alberto Vega Pérez.